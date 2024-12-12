شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين أكرم وكوكا للمشاركة فى وسط الأهلي أمام باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين الثنائي أكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا في وسط ملعب الفريق في مباراته أمام باتشوكا يوم السبت المقبل في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية "كأس التحدي"، واللعب بجوار الثنائي مروان عطية وإمام عاشور.

ويفكر كولر في أكثر من احتمال، حيث سيدفع بأكرم توفيق في وسط الملعب حال مشاركة عمر كمال أو خالد عبد الفتاح في قيادة الجبهة اليمنى، بينما لو شارك أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمنى سيلعب كوكا في وسط الملعب مع مروان وإمام.

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم جلسة تصوير خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولاعبين من الفريق، داخل فندق الإقامة في قطر؛ للحديث عن المشاركة في بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية، ومواجهة باتشوكا.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي مساء يوم السبت المقبل، على استاد ٩٧٤، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

وحرص الجهاز الفني، وعدد من لاعبي الفريق على حضور مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكيتين الذي أقيم مساء أمس على استاد «974» بقطر، والتي انتهت بفوز باتشوكا بثلاثة أهداف دون رد.