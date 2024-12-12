شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يسافر المغرب لحضور حفل جائزة الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر جمال علام رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق ، إلى المغرب لحضور حفل الأفضل لاعب في أفريقيا المقرر إقامته في مدينة مراكش بالمغرب يوم 16 ديسمبر المقبل ، بدعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .

ويمثل مصر في حفل جوائز كاف الشهر المقبل قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك حيث يتنافسان على جائزة أفضل ناد أفريقى لهذا العام، ومعهما 3 لاعبين بواقع ثنائى من القلعة الحمراء حسين الشحات بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، ومصطفى شوبير الذى ينافس على جائزتى أفضل حارس وأفضل لاعب داخل القارة، ومعهما مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الذى ينافس على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، وظهر أحمد سيد زيزو ممثل الفارس الأبيض في الحفل حيث ينافس على جائزة أفضل لاعب داخل القارة مع الشحات وشوبير.

قائمة المرشحين المختصرة لجائزة أفضل ناد في أفريقيا

الأهلي (مصر)، الزمالك (مصر)، نهضة بركان (المغرب)، صن داونز (جنوب أفريقيا)، الترجي (تونس)