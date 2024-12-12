شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ولاعبو الأهلي يتحدثون لـ فيفا عن كأس التحدي أمام باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم جلسة تصوير خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولاعبين من الفريق، داخل فندق الإقامة في قطر؛ للحديث عن المشاركة في بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية، ومواجهة باتشوكا.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي مساء يوم السبت المقبل، على استاد ٩٧٤، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

وحرص الجهاز الفني، وعدد من لاعبي الفريق على حضور مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكيتين الذي أقيم مساء أمس على استاد «974» بقطر، والتي انتهت بفوز باتشوكا بثلاثة أهداف دون رد.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.