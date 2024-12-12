شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة بيراميدز والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز وحارس المرمى أحمد الشناوي، المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثانية والنصف من ظهر الجمعة، بقاعة مؤتمرات استاد رادس الذي ستقام عليه مباراة السبت، حيث يتحدث يورتشيتش والشناوي للإعلام التونسي حول استعدادات الفريق للقاء الهام.

و طرح نادي الترجي التونسي، اليوم ، تذاكر مباراته امام بيراميدز في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري ابطال أفريقيا المقرر لها السبت في استاد رادس.

وحددت إدارة الترجي أسعار التذكار بين 20 و25 دينار وفقا لصحيفة الصباح التونسية ، وتستمر عملية بيع التذاكر حتي يوم المباراة من الساعة 10 الي 5 مساءا بتوقيت تونس.

من ناحية أخرى يدرس نادي الترجي التونسي تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين من اجل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي يشارك فيها الأهلي.