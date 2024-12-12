شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل شيكابالا والمثلوثى وماهر وعبد الشافى فى أول مران بالزمالك بعد رحيل جوميز والان مع تفاصيل الخبر

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وناصر ماهر لاعب الوسط تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني "شيكابالا" من إصابة عبارة عن مزق في العضلة الخلفية في حين يشكو ناصر ماهر من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

كما أدى الرباعي محمد عبد الشافي والتونسي حمزة المثلوثي والسنغالي سيدي ندياي والغيني جيفرسون كوستا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال بالنادي، على هامش مران اليوم، في إطار تجهيز الرباعي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بصورة طبيعية.

وخضع مصطفى الزناري مدافع الفريق لجلسة علاجية على هامش المران، حيث يعاني الزناري من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.