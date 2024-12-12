شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الجبهة اليسرى لباتشوكا صداع فى رأس كولر قبل موقعة كأس التحدي والان مع تفاصيل الخبر

حذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه من الجبهة اليسرى لفريق باتشوكا المكسيكي قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت المقبل في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية "كأس التحدي"، باعتبارها أهم نقاط قوة الفريق المكسيكي.

وأكد كولر للاعبيه أن باتشوكا يمتلك جبهة يسرى قوية خاصة المغربي أسامة إدريسي، حيث أن أهداف بطل المكسيك الثلاثة في مباراة بوتافوجو البرازيلي الأخيرة جاءت من الجبهة اليسرى، وهو ما حذر منه كولر خشية من تكرار الأمر في مباراة نصف النهائي.

وطالب كولر لاعبيه بعدم ترك مساحات أمام الخصم لتهديد مرمى الشناوي واختراق دفاع الأهلي وطالبهم بالتخلص من الكرة وتقارب الخطوط في الثلث الدفاعي للفريق الأحمر.

وأجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم جلسة تصوير خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولاعبين من الفريق، داخل فندق الإقامة في قطر؛ للحديث عن المشاركة في بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية، ومواجهة باتشوكا.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي في السابعة من مساء يوم السبت المقبل، على استاد 974، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

وحرص الجهاز الفني، وعدد من لاعبي الفريق على حضور مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكيتين الذي أقيم مساء أمس على استاد «974» بقطر، والتي انتهت بفوز باتشوكا بثلاثة أهداف دون رد.