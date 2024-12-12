شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يهنئ أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة تهنئة من ديبي هيويت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري، وقالت هيويت خلال رسالتها "أحر التهاني نيابة عن جميع أعضاء الاتحاد الإنجليزي متمنية له كل النجاح في منصبه".

وأضافت رئيسة الاتحاد الإنجليزي في رسالتها بتتطلعها مع مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الانجليزي إلى العمل مع الاتحاد المصري ورئيسه واستكمال التعاون بينهما الذي بدأ من خلال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA



خطاب الاتحاد الإنجليزي



كان هاني أبوريدة، الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد عبر عن سعادته بثقة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، لاختيار قائمته للفوز بالتزكية، لإدارة مجلس الجبلاية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال أبو ريدة تعليقا على فوز قائمته: "أتوجه بالشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية للجيلاية، على دعمهم وثقتهم والحب الكبير الذي أحاطوني به اليوم وعلى مدار تاريخي مع كرة القدم المصرية، وأعدهم جميعا بالعمل مع مجلس الإدارة الجديد على تطوير الكرة المصرية وعودتها للريادة".

وأضاف: " الظروف صعبة والمهمة ثقيلة، وأمامنا عمل وجهد كبير لتطوير الكرة المصرية، ولن نبخل بأي جهد من أجل إسعاد الجماهير المتعطشة لاستعادة مكانة مصر في طليعة الكرة الإفريقية والعالمية".

وشدد أبوريدة على شكره وامتنانه لكافة أجهزة الدولة المعنية بالرياضة ومسئوليها والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لما رآه من دعم وإصرار على توفير مناخ يشجع على النجاح خلال الفترة المقبلة.

وأردف: "لدينا الدعم والطاقة الايجابية التي نسعى لأن تؤهلنا لاستعادة مكانة مصر الطبيعية في عالم كرة القدم، لكن علينا جميعا التكاتف من أجل تحقيق هذا الأمر".

وأتم: "باب اتحاد الكرة مفتوح أمام الجميع من أجل مصلحة الكرة المصرية، ولا إقصاء لأي عضو في منظومة كرة القدم المصرية، والمجلس الحالي سيسعى جاهدا للعمل على معالجة السلبيات التي عانت منها الكرة المصرية مؤخرا بمساعدة الجميع".