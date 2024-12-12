شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وفائي يشرف على علاج لاعب الأهلي في الدوحة قبل موقعة باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور محمد وفائي طبيب العلاج الطبيعي بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بالإشراف على علاج محمد عبد الله لاعب الفريق في الدوحة.

وكان اللاعب قد أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت إصابته في العضلة الأمامية يغيب بسببها عن مباراة باتشوكا المكسيكي السبت المقبل على كأس التحدي.

ويخضع محمد عبدالله لبرنامج علاجي تحت إشراف الدكتور محمد وفائي طبيب العلاج الطبيعي بالتنسيق مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل على استاد ٩٧٤ في قطر.

وتأهل الأهلي إلى مباراة كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، وهى نفس النتيجة التي فاز بها باتشوكا على بوتافوجو أمس في ديربي الأمريكيتين.

ويصعد الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا إلى مواجهة ريال مدريد بطل اوروبا في نهائي كأس القارات للأندية الذي سيقام على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر الجاري