شكرا لقرائتكم خبر عن بتواجد المصري أحمد رمضان.. كاف يُعلن القائمة النهائية لأفضل مدرب للكرة النسائية* والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن القائمة النهائية لأفضل مدرب في قارة إفريقيا للسيدات، والمقرر الإعلان عن اختياره خلال حفل جوائز الاتحاد الإفريقي، والتي ستستضيفه مدينة مراكش بالمغرب يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري.

وأخطر الاتحاد الإفريقي خلال الساعات القليلة الماضية، الاتحادات الثلاثة المصري والمغربي والكونغولي بالقائمة النهائية، لأفضل 3 مدربين للكرة النسائية داخل إفريقيا، والتي تواجد بها المدير الفني المصري الكابتن أحمد رمضان مدرب فريق مسار

وضمت القائمة النهائية المصري أحمد رمضان، المدير الفني لنادي مسار، وذلك بعد أن قاد فريقه للتتويج بالميدالية البرونزية، بدوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة والتي توج بها فريق مازيمبي الكونغولي، لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية بعد 3 مشاركات في 4 نسخ.

وجاءت قائمة المرشحين النهائية كالآتي:-

- المصري أحمد رمضان مدرب مسار.

- المغربية لمياء بومهدي مدربة تي بي مازيمبي.

- المغربي محمد أمين مدرب الجيش الملكي.

وسبق وأن تم الإعلان عن التشيكل المثالي لدور المجموعات من البطولة التي أحتضنتها المغرب، وتواجد بها الكابتن أحمد رمضان ممثل وحيد لمصر، كأفضل مدرب في دور المجموعات من النسخة الرابعة للبطولة، وهي المرة الأولى التي يتم اختيارها مدرب مصري في الأفضل بدور المجموعات.

وشهد التشكيل المثالي لدور المجموعات تواجد أيضًا ثنائي فريق مسار شادية نكانايكا وسندرين نيكونورو، بجانب ثلاثي فريق الجيش الملكي المغربي ضُحى المدني ونهيلة بنزينه وخديجة الرميشي.

جدير بالذكر أن أحمد رمضان المدير الفني لفريق مسار، نجح خلال موسمه الأول مع الفريق في حصد بطولة كأس مصر، هذا وبجانب المنافسة على لقب السوبر المصري في نسخته الأولى، وتتويجه ببطولة الدوري الممتاز في موسمه الثاني وكأس مصر، وجمعه بين الثنائية لأول مرة في تاريخ النادي.

أحمد رمضان حاصل على عدد كبير من الشهادات التدريبية، وتعادل أفضل المستويات في كرة القدم، بجانب حصوله على 7 بطولات دوري في أمريكا 4 بطولات في فرق رجال و3 بطولات سيدات، فضلاً عن كونه لاعبًا في الجيل الذهبي لفريق المقاولون العرب سابقًا.