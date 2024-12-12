شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رابطة الأندية المحترفة يمنح 3 أندية الفوز الأول هذ الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، 3 أندية فرصة تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بعدما فشلت هذه الأندية في تحقيق أي انتصار خلال الجولات الأربعة التي لعبت في دورى nile.

ونجحت أندية حرس الحدود والجونة وبتروجت في تذوق طعم الانتصار الأول هذا الموسم بعدما حققت الفوز في الجولة الأولى في دور المجموعات بكأس رابطة الأندية.

حرس الحدود يٌسقط الإسماعيلى

حقق فريق حرس الحدود الفوزعلى نظيره الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما على ستاد برج العرب ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

أحرز الأهداف مروان حمدى لفريق الاسماعيلى في الدقيقة 10، بينما سجل أهداف فريق حرس الحدود كل من عبد الرحمن جودة في الدقيقة 20 وإبراهيم عبد الحكم في الدقيقة 34.

بهذه النتيجة حصد فريق حرس الحدود أول ثلاث نقاط من عمر المجموعة الرابعة التي تضم، الإسماعيلي، بيراميدز والاتحاد السكندري.

الجونة يهزم سموحة

حقق فريق الجونة فوزا مثيرا على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك على ستاد خالد بشارة.

سجل هدف الجونة واللقاء الوحيد اللاعب سيف الدين شيكا في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، وهو أول أهداف فريق الجونة هذا الموسم بعدما فشل في تسجيل أي هدف في المباريات الأربعة في الدورى.

بتروجت يفوز على مودرن سبورت

حقق فريق بتروجت الفوز على نظيرة مودرن سبورت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الأولى من عمر المجموعة الرابعة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأحرز هدف فريق بتروجت إسماعيل بامبا في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة حصد فريق بتروجت أول ثلاث نقاط من المجموعة التي تضم مودرن سبورت والزمالك، الجونة، وسموحة.