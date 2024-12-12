شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك فى أول مران للفريق بعد رحيل جوميز والان مع تفاصيل الخبر

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس النادي و حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة ، على التواجد في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة المصري المرتقبة في ظل أهمية المباراة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها السادسة من مساء الأحد المقبل.

ويأتى حضور مجلس الزمالك لدعم اللاعبين بعد رحيل البرتغالى جوزيه جوميز المديرالفنى للفريق، والذى رحل لتدريب فريق الفتح السعودى، على أن يتولى أحمد مجدى والجهاز المؤقت قيادة الفريق فى مباراة المصرى المقبلة، ثم يغادر أحمد مجدى الى السعودية لمرافقة جوميز ضمن الجهاز المعاون فى الفتح السعودى.

واستقر مجلس الزمالك علي اسناد مهمة قيادة الفريق الكروي الاول خلال مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفدرالية الأفريقية لأحمد مجدي المدرب المساعد في جهاز البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل عن الفريق.

وقرر المجلس تصعيد حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين وعماد المندوه المشرف علي حراس مرمي الناشئين بالقلعة البيضاء، لمعاونة احمد مجدي خلال مهمة قيادة الفريق امام المصري.

وشهد التدريب اليوم خوض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى بالفريق تدريبات قوية تحت إشراف عماد المندوه مدرب الحراس، وركز عماد المندوه على منح الثلاثي بعض التعليمات الفنية، بجانب تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية، والتسديدات من مسافات متنوعة بجانب بعض التدريبات الخاصة بسرعة رد الفعل.

وأدى محمد السيد لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، حيث يعاني اللاعب من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، تعرض له خلال مشاركته مع منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

يستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.