شكرا لقرائتكم خبر عن مليكة محمود تحصل على ذهبية كأس مصر للآنسات تحت 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللاعبة مليكة محمود أحمد محمود، في التتويج بالميدالية الذهبية، في بطولة كأس مصر للجمباز الفنى آنسات مرحلة تحت 7 سنوات بالصالة المغطاة نادي مدينة نصر.

وحصدت على الميداليات الذهبية 44 لاعبة، منهن اللاعبة مليكة محمود أحمد محمود، وحنين حسام الدين سعيد، جويرية احمد عطيه محمد، ليلى عاصم عبد المنعم،خديجة أحمد محمد إسماعيل،روفان أحمد حسين ،ملك محمد وحيد،ليان هيثم فتحى.



ابطال الذهب في كأس مصر للجمباز



بطولة كأس مصر للجمباز



كأس مصر للجمباز



اللاعبة مليكة محمود



مليكة محمود

ويقود الفريق فنياً كل من: عبد الحميد إبراهيم حماد، ونورهان هاني محمد، وأحمد عصمت وأحمد رجب والإدارى عبد الرحمن يسرى النجار.

وشهدت بطولة الجمباز حضورا كبيرا لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.