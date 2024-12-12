شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانا مغلقا اليوم استعدادًا لمباراة باتشوكا بـ إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إغلاق مران الفريق الذى يقام اليوم على ملعب الإرسال بالدوحة استعدادا لمباراة باتشوكا المكسيكى المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد 974.

وفضل الجهاز الفنى إقامة المران بشكل مغلق اليوم؛ من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، وبما يتوافق مع لوائح البطولة.

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم السبت المقبل أمام باتشوكا، ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة ريال مدريد بطل اوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم 18 ديسمبر الجاري.

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم جلسة تصوير خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولاعبين من الفريق، داخل فندق الإقامة في قطر؛ للحديث عن المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، ومواجهة باتشوكا.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي مساء يوم السبت المقبل، على استاد 974، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

وحرص الجهاز الفني وعدد من لاعبي الفريق على حضور مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكيتين الذي أقيم مساء أمس على استاد 974 بقطر، والتي انتهت بفوز باتشوكا بثلاثة أهداف دون رد.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.