شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فهيم بعد الفوز برئاسة كمال الأجسام: نواصل الارتقاء باللعبة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

أكد عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى ونائب أول الاتحاد الدولى لكمال الاجسام، أنه يسعي دائما للارتقاء باللعبة على كافة المستويات المحلية والقارية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وقال فهيم فى تصريحات خاصة أنه يعد الجمعية العمومية بالإخلاص في العمل والمشاركة في البطولات العالمية بشكل أكبر، بجانب دورات في كافة مجالات كمال الأجسام المختلفة سواء التدريبى أو التحكيمى.

وأضاف رئيس الاتحاد أن أسرة اللعبة على قلب رجل واحد، موجها شكره إلى الجمعية العمومية التى جددت الثقة فيه خلال الدورة الانتخابية الجديدة، التي وقفت بجانبه في الانتخابات وأنه يتعهد ببذل أقصي جهد للارتقاء بلعبة كمال الأجسام خلال الدورة المقبلة للمجلس.

وأسفرت انتخابات الاتحاد المصري لكمال الأجسام واللياقه البدنية عن فوز الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربي والأفريقي بمنصب رئاسة الاتحاد المصري للعبة بالتزكية، وكذلك قائمته بالكامل لدورة انتخابية جديدة 2024 - 2028 وذالك خلال فعاليات اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت بمقر اللجنة الأوليمبية حيث لم يكن هناك أي مرشح آخر على منصب الرئيس، والأمر نفسه بين أعضاء مجلس الإدارة.

وستكون مجلس كمال الأجسام من عادل فهيم رئيسا، احمد الشامي نائب الرئيس، وفى العضوية محمد نجيب البطاط، محمد رفاعه، محمد عبد الجليل ، احمد عبد الحي، صالح حسن ، ومحمود درويش .