شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الحسيني: هدفنا الاستمرار في إنجازات السلاح المصري ببطولات العالم والأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح أن مجلس إدارة الاتحاد لم يتوقف عن العمل، فبعد تحقيق الإنجاز الأولمبى فى باريس 2024 بدأنا فى العمل من أجل إعادة الإنجاز فى لوس أنجلوس 2028.

وقال الحسينى إن الاتحاد المصرى للسلاح من أنجح الاتحادات فى مصر حيث تتواجد فيه جميع عناصر النجاح فى منظومة عمل متناسقة، مشيراً إلى أن أهم عناصر الاتحاد متوسط أعمار اللاعبين المنخفض، مما يؤكد الاستمرارية فى النجاح، حيث أن متوسط عمر اللاعبين الذين سيشاركون فى دورة الألعاب الأولمبية -لوس أنجلوس 2028 - سيكون مماثلًا لمتوسط عمر اللاعبين الذين شاركوا فى أولمبياد باريس 2024 وهو 26 سنة، فعلى سبيل المثال محمد السيد صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024، شارك فى أولمبياد طوكيو وهو فى سن ال 18 عاما ثم شارك فى باريس 2024 وهو فى عمر الـ21 عاما وفى أولمبياد لوس أنجلوس سيكون عمره 25 سنة، فجميع الأبطال الذين حققوا مراكز متقدمة فى باريس سيمثلون مصر فى لوس أنجلوس 2028.

وأوضح الحسينى أن المنتخبات المصرية للرجال فى الأسلحة الثلاثة تضم مجموعة اللاعبين المميزين بأعمار متباينة، مشيراً إلى أننا لدينا زياد السيسى لاعب ذو خبرة سيكون فى الثلاثين من عمره فى أولمبياد لوس أنجلوس، ومحمد السيد ومحمد حمزة ومحمد عامر سيكونون فى العشرينات خلال الأولمبياد القادمة وأيضاً لدينا لاعبين ناشئين مبشرين مثل عبد الرحمن طلبه ومحمود السيد وهشام السداوى، وكل هذه المجموعة من اللاعبين مرشحين لتحقيق نتائج مميزة.

وأضاف الحسينى أن السلاح المصرى يمتلك كل مقومات النجاح، وسنعمل من الآن على تحقيق إنجاز أولمبى فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 مرورًا ببطولات العالم للكبار والناشئين وبطولات الجائزة الكبرى وكؤوس العالم، حيث ستكون هذه البطولات مقياساً نستطيع من خلال نتائجنا فيها أن نتوقع ما يمكننا تحقيقه فى الأولمبياد القادمة، وهو ما سنحدد قبلها بعام واحد رغم أننا نهدف من الآن تحقيق أكثر من ميدالية أولمبية.

وأكد الحسينى أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تدعم اتحاد السلاح بقوة خاصة بعد النتائج الرائعة التى حققها الاتحاد سواء فى بطولات العالم أو الأولمبياد، حيث حقق اتحاد السلاح 100٪ مما تم توقعه، مما يؤكد أن اللعبة على الطريق الصحيح ويزيد الثقة فى الاتحاد، وبالتالى زيادة الدعم حسب الخطة الموضوعة خاصةً فى الإعداد.

وقال الحسينى إن مصر تحظى بثقة الاتحاد الدولى للعبة فبعد نجاح مصر فى تنظيم البطولات الهامة خلال الأعوام الماضية أسند الاتحاد الدولى لنا هذا العام تنظيم ثلاث بطولات هامة:

حيث ستستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة (ناشئين) رجال وسيدات خلال الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير المقبل.

وفى التاسع من مارس ستنظم مصر مثل العام الماضى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش (كبار) رجال وسيدات.

وستستضيف القاهرة أيضاً فى ختام شهر مارس المقبل بطولة كأس العالم لسلاح السيف سيدات.

وقرر الاتحاد المصرى للسلاح إقامة جميع بطولات كأس العالم للسلاح فى العاصمة الإدارية لتوافر كافة الإمكانيات لتنظيم بطولات عالمية يتحدث عنها العالم كالمعتاد.