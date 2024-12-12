شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر والشحات ووسام يقودون هجوم الأهلي أمام باتشوكا بالانتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الثلاثي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي لاعبي الأهلي من قيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراته أمام باتشوكا يوم السبت المقبل في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية "كأس التحدي"، باعتبارهم الأكثر جاهزية فنية وينالون ثقة الجهاز الفني قبل مباراة السبت المصيرية.

ويقود طاهر مركز الجناح الأيمن فيما سيقود الشحات الجناح الأيسر ويقود وسام هجوم الفريق الأحمر، ما لم يحدث متغيرات جديدة بسبب حالة اللاعبين أو إصابة أيا منهم.

وأجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم جلسة تصوير خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولاعبين من الفريق، داخل فندق الإقامة في قطر؛ للحديث عن المشاركة في بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية، ومواجهة باتشوكا.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي في السابعة من مساء بعد غدا السبت المقبل، على استاد ٩٧٤، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

وحرص الجهاز الفني، وعدد من لاعبي الفريق على حضور مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكيتين الذي أقيم مساء أمس على استاد «974» بقطر، والتي انتهت بفوز باتشوكا بثلاثة أهداف دون رد.