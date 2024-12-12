شكرا لقرائتكم خبر عن حسم ملف الحكم الأجنبي لاتحاد الكرة خلال أيام قليلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة أنه سيتم حسم ملف اسم الخبير الأجنبي خلال أيام قليلة بعد دراسة أكثر من اسم خلال الساعات الأخيرة من أجل بدء المهمة في أسرع وقت .

وتم الاستقرار على استقدام خبير اجنبي ومعاونيه بناء علي رغبة الأندية وبالتنسيق مع اتحاد الكرة .

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعاً أمس بعد إعلان فوزه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت قبول استقالة لجنة الحكام و تشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم اللجنة المؤقتة كلاً من وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى وجهاد جريشة وعزب حجاج وفهيم عم ، مع تعيين چيمس حنا مديراً مالياً للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل.

فى سياق متصل، شهدت القائمة الدولية للحكام المصريين المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2025، تغيرات جديدة مقارنة بالعام الماضى، والتي أعلنها اتحاد الكرة المصرى.

وضمت القائمة الجديدة: حكام الساحة أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، محمود البنا، محمود بسيوني، حمادة القلاوى وأحمد الغندور، والمحكمتين شاهندا المغربي ونورا سمير، أما على صعيد الحكام المساعدين، فقد ضمت القائمة محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سمير جمال، سامي هلهل ومحمد مجدي سليمان، والمحكمات يارا عاطف، جمالات أحمد، مي حسن وآمال حسن حسين.

وشهدت قائمة حكام تقنية الفيديو "VAR" انضمام أسماء جديدة مثل محمود عاشور، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب، وائل فرحان، محمود أبو الرجال وعبد العزيز السيد.

أما بالنسبة لحكام كرة الصالات، فقد ضمت القائمة أحمد حمدي، أحمد جمال، مبروك نبيل وطارق عبد السلام، وحكام الكرة الشاطئية إبراهيم محجوب، خالد السيد، هاني خيري ومحمد عزازي.