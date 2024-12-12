شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يخضع لفحص طبى اليوم لتحديد مدة غيابه عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى، لفحص طبى اليوم الخميس، من أجل معرفة حجم إصابته التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام حرس الحدود في كأس رابطة الأندية وخرج على إثرها من الملعب.

وكشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي، أن أحمد عادل يعانى من شد في العضلة الضامة اليمنى، على أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية والأشعة، لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وينتظر أحمد عادل نتيجة الفحص الطبى اليوم، من أجل معرفة البرنامج الذى سيخضع له ومدة غيابه عن مباريات الإسماعيلى فى الفترة المقبلة.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما على ستاد برج العرب ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

أحرز الأهداف مروان حمدى لفريق الإسماعيلى في الدقيقة 10، بينما سجل أهداف فريق حرس الحدود كل من عبد الرحمن جودة في الدقيقة 20 وإبراهيم عبد الحكم في الدقيقة 34.

بهذه النتيجة حصد فريق حرس الحدود أول ثلاث نقاط من عمر المجموعة الرابعة التي تضم، الإسماعيلي، بيراميدز والاتحاد السكندري.