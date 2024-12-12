شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الجهاز المؤقت فى الزمالك مع اللاعبين بعد رحيل جوميز والان مع تفاصيل الخبر

قاد أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ حازم إمام المدرب المساعد الجديد وعماد المندوه مدرب الحراس مهام عملهما في مران اليوم برفقة أحمد مجدي.

وحرص الجهاز الفني على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، لمطالبتهم بالتركيز في الفترة الحالية والتأكيد على أهمية مباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية، وضرورة الفوز والحصول على الثلاث نقاط للانفراد بصدارة المجموعة والتقدم خطوة نحو التأهل للدور التالي.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتٌعد مباراة المصرى هى الأولى للفريق بعد رحيل البرتغالى جوزيه جوميز إلى الدورى السعودى حيث يتولى تدريب الفتح، واستقر مجلس الزمالك علي اسناد مهمة قيادة الفريق الكروي الاول خلال مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفدرالية الأفريقية لأحمد مجدي المدرب المساعد في جهاز البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل عن الفريق.

وقرر المجلس تصعيد حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين وعماد المندوه المشرف علي حراس مرمي الناشئين بالقلعة البيضاء، لمعاونة احمد مجدي خلال مهمة قيادة الفريق امام المصري.