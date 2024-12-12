تاريخ مواجهات الأهلي وباتشوكا المكسيكي قبل موقعة كأس التحدى

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يخوض فريق الأهلي مواجهة صعبة مع باتشوكا المكسيكي في السابعة مساء السبت المقبل على استاد 974 بقطر ي نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية "كأس التحدي".

وتأهل باتشوكا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للقارات إنتركونتيننتال، بعد فوز بطل المكسيك على بوتافوجو البرازيلي أمس الأرباء بثلاثية نظيفة في ربع نهائي البطولة القارية.

تاريخ مواجهات الأهلي وباتشوكا المكسيكي قبل موقعة كأس التحدي

التقى الأهلي مع باتشوكا المكسيكي مرة وحيدة من قبل، وكانت في ربع النهائي لعام 2008، وتلقى وقتها الأهلي هزيمة قاسية بعد وصول اللقاء للوقت الإضافى.

وشهدت المباراة تقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول، إلا أن كتيبة مانويل جوزيه انهارت بعد تلقيها 4 أهداف، ليتأهل باتشوكا إلى نصف النهائي.

ويحضر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، والمقرر لها السبت القادم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفاز باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، اليوم الأربعاء بثلاثية دون مقابل، في ديربي الأمريكتين، وتأهل لمواجهة النادي الأهلي السبت المقبل.

الأهلي سيواجه باتشوكا فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.