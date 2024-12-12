شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يحتفل بإنجازات فريق سيدات كرة القدم.. وأحمد رمضان: هدفنا لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادى مسار، يوماً إعلامياً مفتوحاً بمناسبة تتويج الفريق بثنائية الدورى وكأس مصر موسم 2023-2024، وحصول الفريق على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات للمرة الأولى فى تاريخ الكرة النسائية المصرية.

وحضر ممثلو وسائل الإعلام جزءاً من مران الفريق استعداداً للمباريات المقبلة، بداية من مباراة الأهلى الجمعة فى الدورى المصرى الممتاز للسيدات.

وقال محمد وصفي الرئيس التنفيذي للنادي إن الإنجاز الذي حققه مسار في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بالإضافة للتتويج بالثنائية المحلية الموسم الماضي ما هو إلا خطوة جديدة في طريق النجاح الذي بدأه النادي منذ الاستحواذ علي النادي.

وقال وصفي "المشروع بدأ منذ عام 2021 ويتواصل بخطى ثابتة. ما تحقق في دوري أبطال أفريقيا للسيدات مجرد خطوة، وهدفنا التتويج في المسابقات المقبلة".

وأشار وصفي إلى أن هناك اهتماماً للكرة النسائية مساوياً لفرق الرجال والأكاديمية كجزء من سياسة النادي.

وأشادت مريم أبو حجازى المدير الرياضى لفريق مسار بالإنجازات، التى يحققها الفريق سواء على المستوى المحلى أو القارى، وقالت إن هدف مسار هو المشاركة من جديد فى دورى أبطال أفريقيا للسيدات والتتويج باللقب.

وقالت مريم أبو حجازي: "لدينا لاعبات على أعلى مستوى وجهاز فنى مميز، لم نشارك فى دورى أبطال أفريقيا للسيدات لمجرد المشاركة، ولكن لننافس على اللقب، والمركز الثالث هو مجرد بداية، ولا يوجد حد لطموحاتنا فى الفترة المقبلة".

بينما قال أحمد رمضان المدير الفنى لفريق مسار للسيدات: "بعد التتويج بالثنائية المحلية وبرونزية دورى أبطال أفريقيا للسيدات لدينا أمل كبير فى الحفاظ على الألقاب، بل وإضافة المزيد، هدفنا هو اللقب الأفريقى فى العام المقبل، وقبل ذلك لدينا تركيز كبير فى الدورى المصرى الذى أصبح بطولة أكثر قوة وتنافسية فى الموسم الحالي".

وقالت حبيبة صبرى حارس مرمى مسار والمرشحة للقب أفضل لاعبة شابة وأفضل حارس مرمى فى أفريقيا: "شرف كبير لى التواجد فى هذه الترشيحات، وأدين بالفضل لزميلاتى فى الفريق وللجهاز الفنى وإدارة النادى. لدى طموح كبير أن أحقق المزيد من الألقاب مع مسار ومن ثم أن أحترف فى أوروبا فى المستقبل".

فيما أشادت مهيرة على لاعبة مسار بأداء الفريق فى البطولة الأفريقية، وقالت: "البعض ظن أننا ذهبنا لنشاهد البطولة لكننا تعاهدنا منذ البداية أن ننافس على اللقب، كنا نتمنى التأهل للمباراة النهائية والتتويج لكننا نعد بتقديم الأفضل فى النسخة المقبلة".

وقالت ميرنا محسن لاعبة مسار: "لدينا تحدٍ كبير فى المسابقات المحلية هذا الموسم بعدما انضمت أندية جديدة لدورى الكرة النسائية مثل الأهلى والزمالك، المنافسة ستكون فى صالح الفريق ونأمل فى الحفاظ على لقب الدورى والمشاركة من جديد فى دورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل".



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