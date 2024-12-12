شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد شروط المدرب الجديد بعد رحيل جوميز والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية رحيل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، عن تدريب الفريق لتولى مهمته الفنية مع الفتح السعودى، والمقرر أن تبدأ من غد الجمعة.

ويدرس مجلس إدارة الزمالك أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين الأجانب لتولى المهمة خلفا للبرتغالى جوميز.

وحدد مجلس إدارة الزمالك عددا من الشروط في المدرب الجديد المقرر أن يقود الفريق، وهى أن يكون أجنبيا، وسبق له تدريب فرق كبرى تنافس على البطولات، سواء داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى أن يكون راتبه لايتعدى الـ75 ألف دولار شهريا.

ودخل أكثر من مدرب دائرة المرشحين لـ خلافة جوميز فى الزمالك على رأسهم البرتغالى كارلوس كيروش، وميكالى، بالإضافة إلى هيكتور كوبر، على أن يتم الدخول فى مفاوضات مع المدربين المرشحين، ومدى انطباق شروط الزمالك على المدرب المرشح.