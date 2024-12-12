شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بأول لقب بدورى أبطال أفريقيا فى كوماسى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 12 ديسمبر 1982، حقق النادى الأهلى لقبه الأول فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع فريق كوتوكو الغانى فى مدينة كوماسى فى لقاء الإياب بالمباراة النهائية بهدف لمثله، مستفيدا بفوزه بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب والذى أقيم 28 نوفمبر من نفس العام.

خاض الأهلى مباراة كوتوكو مرتدياً الزى الأخضر، فيما ارتدى كوتوكو الزى الأحمر، ونظرًا لحرارة الجو، امتلأت المدرجات بنحو 30 ألف "شمسية" حمراء، وانتقل الرئيس الغاني جيري رولينجز من العاصمة أكرا خصيصًا إلى كوماسي إلى النادى الأهلى.

انطلقت بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 1964، وتقام بنظام الذهاب والإياب، فى جميع أدوارها، وأصبحت مؤهلة لكأس السوبر الأفريقى عام 1993، ولكأس العالم للأندية عام 1996.

أول كأس لعبت عليها البطولة كانت تحمل اسم الرئيس الغانى كوامى نكروما، وكانت تقام بنظام خروج المغلوب بمباراتى الذهاب والعودة، وتغير اسم البطولة من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، إلى دورى رابطة أبطال أفريقيا.

أول لقب ببطولة دورى أبطال أفريقيا يحققه النادى الأهلى كان عام 1982 أمام اشانتى كوتوكو، وفاز الفريق الأحمر أمام منافسه الأفريقى بثلاثة أهداف دور رد فى مباراة الذهاب التى أقيمت بالقاهرة، وفى لقاء العودة تعادل الفريقان إيجابياً بهدف لكل منهما فى اللقاء الذى أقيم بكوماسى.

وتُوج المارد الأحمر بـ44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023-2024).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.