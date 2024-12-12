شكرا لقرائتكم خبر عن أنس محمود يحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 10 سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اللاعب أنس محمود حسين، علي المستوي الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة الجمهورية للجمباز الفنى رجال تحت 10سنوات، المقامة فى نادى مدينة نصر الرياضى، وذلك بعد أداء متميز بين القوة والمرونة والسرعة والبراعة علي مختلف الأجهزة فضلا عن الحركات الأرضية.

ويقود اللاعب جهاز فني مكون من الكابتن محمود جاد الله، والكابتن محمد عزت.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من أسر اللاعبين، وسط أجواء احتفالية رائعة، كما أشاد المشاركون بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين على جهودهم الكبيرة مع اللاعبين، وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.