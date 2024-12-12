شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المؤقت يقود تدريب الزمالك اليوم بعد رحيل جوميز والان مع تفاصيل الخبر

يقود اليوم الجهاز الفني المؤقت لنادى الزمالك تدريبات الفريق اليوم استعداد لمواجهة المصرى بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقود أحمد مجدى ومعه حازم إمام وعماد المندوه تدريبات الفريق اليوم، بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز الذى رحل إلى الدورى السعودى لتدريب فريق الفتح.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي اسناد مهمة قيادة الفريق الكروي الاول خلال مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفدرالية الأفريقية لأحمد مجدي المدرب المساعد في جهاز البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل عن الفريق.

وقرر المجلس تصعيد حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين وعماد المندوه المشرف علي حراس مرمي الناشئين بالقلعة البيضاء، لمعاونة احمد مجدي خلال مهمة قيادة الفريق امام المصري.

وكان البرتغالى جوزيه جوميز حضر إلى مقر النادى صباح أمس، وعقد جلسة مع اللاعبين شكرهم خلالها على الفترة التى قضاها معهم، متمني لهم التوفيق الفترة المقبلة مع المدرب الجديد.

ورفض جوميز كل محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل، حيث غادر وجمع متعلقاته مغادرا القلعة البيضاء، وشهدت جلسة جوميز مع اللاعبين وداعهم، بعد قرار الرحيل، بالإضافة إلى وداع أحمد مجدى لهم، بعد تمسك جوميز بالجهاز المعاون له في مهمته الجديدة.