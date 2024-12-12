شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يجتمع مع حسام وإبراهيم حسن بعد العودة من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا هاما مع حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى وشقيقه إبراهيم مدير المنتخب، عقب العودة من الخارج للمشاركة فى كونجرس فيفا.

ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع لحسم مصير وتفاصيل معسكر منتخب مصر القادم، وكذلك خطة الاعداد لبطولة أمم إفريقيا، ومناقشة المشاكل التى يعانى منها الجهاز الفنى.

منتخب مصر سيخوض أول مباراة رسمية أمام إثيوبيا، يوم 17 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطنى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فى المجموعة الأولى، التى تضم منتخبات إثيوبيا، وجيبوتى، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، فى صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.

وحقق منتخب مصر مع حسام حسن رقما تاريخيا، حيث صعد بالفراعنة لنهائيات أمم أفريقيا دون هزيمة لأول مرة فى تاريخ المنتخب منذ استحداث نظام المجموعات فى 1992.