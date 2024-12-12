شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو لعمومية طارئة 16 مارس لبحث ضم 61 ناديا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، مع عمومية الاتحاد خلال الانتخابات على إقامة جمعية عمومية طارئة في مارس المقبل، لبحث طلبات 61 ناديا لضمهم إلى اتحاد الكرة.

وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، والتي عقدت الثلاثاء الماضي في مدينة السادس من أكتوبر، تطورات هامة، حيث رفضت الجمعية العمومية طلب انضمام 61 نادياً جديداً إلى عضوية الاتحاد.

وجاء هذا الرفض بعد مناقشات مطولة بين أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم طرح العديد من الاعتبارات التي حالت دون الموافقة على طلبات الانضمام، والتي من بينها الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الأندية المتقدمة للانضمام.

ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية السنوية لاتحاد الكرة، وذلك بعد عرضها ومناقشتها من قبل أعضاء الجمعية.

فازت قائمة هاني ابو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.