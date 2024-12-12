شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كولر ونجما دفاع الأهلى قبل مواجهة باتشوكا فى كأس التحدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ونجما قلب الدفاع رامي ربيعة وأشرف داري على التحدث عن التحديات التي تواجه الفريق الأحمر قبل مباراة باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية "كأس التحدى".

وقال كولر فى تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "متشوقون جداء وسعدا جدا أننا سنقابل جمهور الأهلى فى قطر إن شاء الله سيساندوننا وهم الداعم الكبير لنا ونفرح سويا بمشيئة الله يوم السبت".

فيما أكد رامي ربيعة أن الأهلي يركز على المركز الأول في أي بطولة يشارك بها وتلك هي مكانة الفريق، ونسعى دائمًا إلى إثبات أنفسنا وتحقيق البطولات مع الفريق خاصة إذا كانت بطولة جديدة، ونتمنى دعم الجماهير وأن نسعدهم".

وأوضح: "مباراة باتشوكا ستظهر خلالها خبرات اللاعبين الذي سبق لهم المشاركة في كأس العالم للأندية في السابق، وخبرات اللاعبين السابقة والبطولة هامة جدًا بالنسبة لنا وهي نسخة جديدة وسنقدم كل ما لدينا من أجل التتويج بها وأن نثبت للجماهير وللعالم أننا متواجدون".

ووجه ربيعة رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "الأجواء الجماهيرية في قطر رائعة بسبب شعبية الأهلي وليس في قطر فقط، لكن تواجدنا هنا أكثر من مرة ورأينا دعما كبيرا من خلالهم ونتمنى أن نرى هذا الدعم في المباريات المقبلة لأن البطولة في غاية الأهمية".

فيما أشار أشرف داري، إلى أن فريقه جاهز لكأس التحدي وتدرب بشكل جيد ونرغب في إسعاد جماهير الأهلي، وكأس إنتركونتيننتال بطولة عالمية ونتمنى الفوز بالبطولة وتحقيق رغبتنا بالتتويج بها إن شاء الله، وأشعر بالفخر بالمشاركة في كأس إنتركونتيننتال وأتمنى أن نصل إلى أبعد نقطة والجماهير تنتظر تحقيق ذلك وسنسعدهم إن شاء الله، لدينا العديد من اللاعبين الكبار ونحن جميعًا داخل الفريق عائلة وإخوة ونعرف واجباتنا وسنقدم المطلوب بإسعاد الجماهير".

وأردف: "يوجد اختلاف في جودة الملاعب والمنافسين ونرغب أن نُظهر لجميع الجماهير أننا لدينا القدرة على الوصول إلى أبعد نقطة، نحن في نادي كبير ولديه ألقاب عديدة وأي شخص يتمنى أن يلعب داخل صفوفه، ويواجه فرق كبيرة، وأتمنى أن نسعد الجماهير المتعطشة للألقاب والتي ترغب أن تكون دائمًا في المقدمة".

وعن حالته الصحية، كشف: "لقد تعافيت من الإصابة وتدربت مع الفريق وأعد الجماهير أن أقدم الإضافة المطلوبة مني مع الفريق وحصد جميع الألقاب، وريال مدريد فريق كبير وأي شخص يتمنى خوض تلك المواجهة، ورغبتنا هي تحقيق الفوز والكرة هي التي تحكم بين الفرق بالمستوى في الملعب، ونريد الفوز في كأس التحدي لنصل إلى نهائي إنتركونتيننتال".

وواصل حديثه: "منتخب المغرب حصد المركز الرابع في كأس العالم، والجميع شاهدوا ذلك وكانوا يفخرون بنا، وإن شاء الله نكررها مع الأهلي ونصبح أول العالم، وأشكر جماهير الأهلي التي تساند الفريق، ونعدهم بأن نقدم كل ما لدينا ليظل الأهلي في القمة وأن نحصد جميع الألقاب الممكنة".