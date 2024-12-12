شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم ملف صفقات الشتاء وكأس العالم للأندية مع كولر خلال رحلة قطر والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، على هامش مشاركة المارد الأحمر بنهائيات بطولة كأس القارات للفيفا "إنتركونتيننتال" المُقامة حالياً بقطر، من أجل حسم عدة ملفات هامة يأتي في مقدمتها " تدعيمات الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل ، وصفقات كأس العالم للأندية التي ستُقام الصيف المقبل بأمريكا ويلعب خلالها الأهلي في المجموعة الإولى مع كلاً من ، بالميراس البرايلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الإمريكي.

ويرغب الأهلي في حسم ملف صفقات الشتاء مع مارسيل كولر بعدما تم الإستقرار على إجراء تغييرات في خريطة الأجانب بالفريق من خلال إمكانية الإستغناء عن أكثر من لاعب أجنبي بالفريق يأتي في مقدمتهم ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ، بجانب المغربي رضا سليم الذي يواجه مصير غامض مع الفريق .

ويناقش مسئولو الأهلي مع كولر خلال رحلة قطر الحالية ملف صفقات كاس العالم للأندية ، ورغم طرح البعض داخل النادي فكرة ضم نجوم كبار على سبيل الإستعارة قبل إنطلاق البطولة بأيام خاصة بعدما منح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإندية المشاركة في هذا الحدث إستثناء لتسجيل لاعبين خلال الفترة من 1 حتى 10 يونيو المقبل، إلا أن هذه الفكرة قوبلت بالرفض التام من الإدارة الحمراء.

وقال مصدر في الأهلي ، أن إدارة النادي ترغب في إبرام أكثر من صفقة قوية في يناير حتى يستفيد منها الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي بجميع المنافسات المحلية والقارية على أن تشارك هذه الصفقات في كأس العالم للأندية التي ستقام في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية ، وقال المصدر : أي صفقة جديدة تحتاج وقتاً للانسجام مع الفريق لذا لابد من تدعيم الفريق بلاعبين جدد في يناير حتى يحدث تفاهم بين الجدد والقدامى قبل كأس العالم للأندية.

