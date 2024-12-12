شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع أوفى إيجاريا بعد رحيل جوميز والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك، صرف النظر عن التعاقد مع الإنجليزى أوفى إيجاريا بعد قرار البرتغالى جوزيه جوميز بالرحيل عن الفريق، خاصة وأن الدخول في مفاوضات مع اللاعب كان بناء على رغبة المدير الفني، ولكن بعد قرار الرحيل لن يتم استكمال المفاوضات مع اللاعب، خاصة وأن المجلس لم يكن مقتنع بالتعاقد مع اللاعب.

وكان أوفى ايجاريا خضع للاختبار في الزمالك خلال الفترة الماضية ولكن اللاعب لم يستكمل الاختبارات ورفض الخضوع للاختبار فترة 10 أيام مكتفيا بـ 48 ساعة للتعاقد وهو ما رفضه مجلس الزمالك، الا أنه تم الدخول في مفاوضات مع اللاعب مرة أخرى بناء على رغبة المدير الفني، والذى تمسك بضم اللاعب مؤخرا، وبالفعل وصلت المفاوضات الى مرحلة متقدمة، وكان يتبقى وصول اللاعب الى القاهرة للانضمام للفريق في يناير.

ويأتي صرف النظر عن الصفقة بعد أن قام البرتغالى جوزيه جوميز بإخطار مجلس الزمالك بقرار رحيله عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ.

وكان الزمالك اتفق مع إيجاريا على الانضمام للفريق لمدة 6 أشهر مقابل 100 ألف دولار، لكن اللاعب طلب مهلة للتفكير في المقابل المالى، وحال الموافقة على العرض كان سيصل القاهرة خلال أيام لتوقيع العقود ولكن برحيل جوميز أصبحت المفاوضات كأن لم تكن