شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه زد فى أول مهمة لشوقي غريب بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

في الثامنة مساءً تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد غزل المحلة، لمتابعة اللقاء المثير بين غزل المحلة وزد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

ويقع الفريقان في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي، المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

وتعتبر مباراة غزل المحلة وزد، هي أول مهمة رسمية لشوقي غريب، المدير الفني الجديد لغزل المحلة، والذي تولى الإدارة الفنية للفريق بداية من الاثنين الماضي، خلفاً لأحمد عيد عبد الملك مدرب الفريق السابق والذي رحل عن النادي بعد الهزيمة أمام الزمالك في الدوري برباعية نظيفة.

ويبحث شوقي غريب عن استغلال عاملي الأرض والجمهور في مواجهة زد، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبناء مجدي عبد العاطي، والذين يستهدفون الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وكان فريق "مودرن فيوتشر سابقاً"، ومودرن سبورت حالياً، توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.