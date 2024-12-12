شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.

كان الزمالك حصل على راحة من التدريبات أول أمس الثلاثاء، عقب العودة من نيجيريا بعد مواجهة انيمبا النيجيري بالجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

وتقام مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى ببرج العرب بالإسكندرية يوم الأحد بدلاً من ستاد القاهرة.

ويقع الزمالك والمصري، ضمن المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية ومعهما إنيمبا النجيري وبلاك بولز الموزمبيقى.

ويتقاسم الفريقين المصريين، صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتى فى المركز الثالث والرابع إنيميا وبلاك بولز بنقطة واحدة لكل فريق.

ورحل البرتغالى جوزيه جوميزعن تدريب الفريق خلال الساعات الماضي لتولى المهمة الفنية لفريق الفتح السعودى، حيث فشلت المفاوضات معه لإقناعه بالبقاء فى ميت عقبة.