شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستضيف طلائع الجيش في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الخامسة مساءً، يحل طلائع الجيش ضيفاً على نظيره فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

ويقع الفريقان في المجموعة الثالثة التي تضم 4 فرق وهم، الأهلي، إنبي، طلائع الجيش، وفاركو.

ويبحث فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب، عن استغلال عامل الأرض، في حصد 3 نقاط ثمينة أمام طلائع الجيش العنيد تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الحميد بسيوني، والذي يستهدف أيضاً الخروج من المباراة بفوز معنوي يحفز اللاعبين في المباريات القادمة، وذلك للوصول إلى أبعد نقطة والتتويج باللقب بعدما اكتفى الطلائع بوصافة البطولة في النسخة الأخيرة.

وكان فريق "مودرن فيوتشر سابقاً"، ومودرن سبورت حالياً، توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.