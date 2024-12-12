الامارات | يوسف العامري: النصر بوابتي لتحقيق حلم الانضمام للمنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق كرة القدم في نادي النصر، يوسف العامري، أن طموحه خلال الفترة المقبلة مع «العميد» هو العودة إلى منصات التتويج، وحصد الألقاب، لإسعاد جمهور النادي الكبير، مشيراً إلى أن هدفه منذ الانضمام للفريق هو الوجود في التشكيل الأساسي باستمرار.

وشدد العامري، على أن النصر هو بوابته لتحقيق حلمه بالوجود مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وانضم يوسف العامري (26 عاماً) إلى فريق النصر قادماً من نادي خورفكان في صفقة انتقال حر في صيف 2023، لكنه بدأ مسيرته الكروية بنادي الجزيرة قبل الانتقال إلى خورفكان في فبراير 2021، ومنه إلى النصر الموسم الماضي، وكان في قائمة الفريق خلال 15 مباراة بالموسم الماضي، وخلال الموسم الجاري لعب في سبع من المباريات التسع التي خاضها العميد في مسابقة الدوري، إضافة إلى اعتماد المدرب عليه بشكل أساسي في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وقال يوسف العامري لـ«الإمارات اليوم»: «منذ انتقالي إلى النصر وأنا أواصل التدريب والعمل من أجل الوجود في التشكيل الأساسي للفريق، هذا هدفي وطموحي، وأتمنى أن يكون النصر بوابتي للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وهو طموحي منذ بدأت كرة القدم، وأسعى إليه وأحلم به».

وأضاف: «تصدرنا المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية، ونبحث عن الفوز باللقب لإهدائه للجمهور، المدرب الهولندي شرودر لديه الكثير ليقدمه للفريق، وهو يعمل باستمرار، ولديه أكثر من طريقة لعب قد ننفذها في المباراة الواحدة، لذلك نحتاج إلى وقت من أجل التأقلم وفهم طريقته».

وعن فرصة النصر في المنافسة على لقب الدوري، خاصة بعد خسارة ثلاث مباريات في المسابقة نفسها، تابع العامري: «نعلم أننا خسرنا ثلاث مباريات لكن مجرد الفوز في مباراة خورفكان المقبلة، سنصبح قريبين من فرق الصدارة، المستوى متقارب، وكل شيء وارد في كرة القدم».

وتحدث العامري عن خط الدفاع ومشكلة استقبال الأهداف، وهو ما يقلق الجمهور النصراوي، وقال: «نعلم أن هذه هي الأزمة الوحيدة التي يعانيها الفريق، وقد يكون ذلك نتيجة خطة اللعب والتغييرات، اللاعبون يحتاجون إلى وقت للتأقلم مع تفكير وخطط المدرب الهولندي شرودر، ومع الوقت سينجح اللاعبون في تنفيذ خطط المدرب ومعالجة هذه الأخطاء».

وعن المنتخب الوطني وفوزه في آخر مباراتين بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، قال العامري: «المعنويات مرتفعة، والمنتخب كان في حاجة إلى الفوز الأخير على قطر، وتحقق ذلك وبنتيجة كبيرة، وبإذن الله سيتأهل المنتخب إلى كأس العالم».

ووجه العامري نداء إلى جمهور النصر، حيث طالب الجمهور بالوجود في المدرجات ودعم الفريق، مثلما حدث أمام الوصل في نهائي كأس رئيس الدولة الموسم الماضي، حيث أشار إلى أن الفريق يحتاج إلى الجمهور في كل توقيت.