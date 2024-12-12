الامارات | 10 زوارق تتسابق نحو لقب العالم لـ «إكس كات» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دبي - الإمارات اليوم

تستكمل الفرق الـ10 المشاركة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2024، إجراءات التسجيل للمشاركة في الحدث الذي تنطلق منافساته غداً على شواطئ جميرا، وتستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة نخبة الأبطال والفرق العالمية.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في بيان صحافي أمس، اكتمال تحضيراته الفنية لتنظيم واستضافة الجولة الخامسة والختامية لموسم البطولة العالمية 2024، وأيضاً الفعاليات الدولية في روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي إم»، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للنادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية الداعمة والراعية للفعاليات.

ويعقد عند الساعة السادسة من مساء اليوم الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين ومديري الفرق المشاركة لشرح تعليمات السباقات واللوائح، وتوضيح مسار السباقات المتنوعة، والرد كذلك على كل الاستفسارات المتعلقة بالحدث بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي، ومسؤولي السباق من الاتحاد الدولي (يو آي إم) الجهة المشرفة على الحدث. وتشارك في التحدي المرتقب وصراع البطولة العالمية الذي يتجدد في شواطئ دبي التي شهدت تنظيم أول بطولة عالمية في تاريخ المنطقة عام 1992، 10 زوارق على متنها 20 متسابقاً محترفاً من حول العالم، يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق «فيكتوري 7» و«فاز مارين 3» و«الشارقة 9» و«الفجيرة 96» متصدر الترتيب العام و«كيو 8 اويل 17» من الكويت، و«تيسلماري 88» البلجيكي، و«سويكات 2» السويدي، و«كونسول بروكيرس 22» الإيطالي، و«ترابل تو 10» الأسترالي - الإيطالي، و«بريطانيا 8» البريطاني «حامل اللقب».

الترتيب العام

1- «96 الفجيرة» 215 نقطة

2- «2 سويكات» 214 نقطة

3- «7 فيكتوري» 166 نقطة

4- «22 كونسول بروكيرس» 163 نقطة

5- «8 بريطانيا» 118 نقطة

6- «17 كيو 8 اويل» 116 نقطة

7- «88 تيسلماري» 114 نقطة

8- «9 الشارقة» 62 نقطة

9- «20 بلو بانكا» 52 نقطة

10- «3 فاز مارين» 15 نقطة