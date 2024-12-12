الامارات | النصر يعزف في دوري السلة بلا هزائم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النصر سلسلته الناجحة في دوري السلة بفوزه على مضيفه الجزيرة (88-56)، أول من أمس، لحساب الجولة السادسة من ذهاب الدور التمهيدي، التي سجلت كسر الشارقة حاجز الـ100 نقطة، بفوزه العريض على ضيفه الظفرة (105-75).

كما شهدت الجولة، استعادة شباب الأهلي نغمة الانتصارات، بفوزه على ضيفه الوصل (97-61)، ومواصلة الأرض اللعب مع أصحابها بفوز البطائح على الوحدة (91-86).

وحافظ النصر على صدارته في الترتيب العام بالعلامة الكاملة بسجل خالٍ من الهزائم، برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقيه الشارقة وشباب الأهلي، فيما تقدم البطائح إلى المركز الرابع برصيد تسع نقاط، وأدت خسارة الوصل إلى تراجعه على سلم الترتيب والدخول بشراكة مع الوحدة في المركز الخامس برصيد ثماني نقاط لكل منهما، فيما يحتل الظفرة والجزيرة المركزين السابع والثامن برصيد سبع وست نقاط على التوالي.

وفاجأ الجزيرة ضيفه النصر، بعدما تمكن «فخر أبوظبي» من إنهاء الربع الأول متقدماً بفارق ست نقاط (24-18)، إلا أن فارق الخبرات صبّ في مصلحة لاعبي «العميد» الذين نجحوا في العودة بنتيجة المباراة، وحصد انتصارهم السادس على التوالي بنيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (25-9 و21-15 و24-8).

ولم يجد الشارقة صعوبة في كسر حاجز الـ100 نقطة، بعدما هيمن لاعبو «الملك» على الفترات الأربع للقاء الظفرة بواقع (28-24 و19-15 و32-19 و26-17).

وعانى شباب الأهلي قبل إنهاء الربع الأول بنتيجة التعادل أمام الوصل (24-24)، قبل أن يتمكن «فرسان السلة» من حسم المباراة لمصلحتهم بنيل الأفضلية في بقية مراحلها (29-10 و24-16 و20-11).

وفي مباراة الوحدة والبطائح، تفوق الأول في الربعين الأول والثالث (21-18 و33-7)، لكن البطائح برز في الربعين الثاني والرابع، وقلب المباراة لمصلحته بحسمهما (33-22 و28-12).

. الشارقة يكسر حاجز الـ 100 نقطة في سلة ضيفه الظفرة.