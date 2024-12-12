الامارات | «غولف هيرو دبي» 16 يناير المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ36 من بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، انطلاق الحدث في 16 يناير المقبل ويستمر حتى 19 منه، وسط فعاليات عائلية.

وقالت في بيان، أمس، إن «المنافسات ستشهد مشاركة أسماء عالمية بارزة يتقدمها روري ماكلروي وجون رام وتومي فليتوود».

وأضافت أن «قرية البطولة تفتح أبوابها يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 11 مساء».