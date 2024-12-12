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الامارات | «غولف هيرو دبي» 16 يناير المقبل

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن «غولف هيرو دبي» 16 يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ36 من بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، انطلاق الحدث في 16 يناير المقبل ويستمر حتى 19 منه، وسط فعاليات عائلية.

وقالت في بيان، أمس، إن «المنافسات ستشهد مشاركة أسماء عالمية بارزة يتقدمها روري ماكلروي وجون رام وتومي فليتوود».

وأضافت أن «قرية البطولة تفتح أبوابها يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 11 مساء».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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