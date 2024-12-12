الامارات | كلباء يخدش «عين جارديم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد العين من ملعب كلباء بتعادل بشق الأنفس 3-3، أمس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

وظل العين سادساً برصيد 15 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الشارقة «المتصدر»، فيما رفع كلباء رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع.

ودخل العين، تحت قيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، أجواء اللقاء باندفاع هجومي، فسجل له لابا كودجو هدفين تباعاً، تم الغاؤهما بداعي التسلل.

وأهدر سفيان رحيمي فرصة حقيقية للتسجيل، بعدما استلم الكرة داخل الصندوق، وسدد بجانب القائم الأيسر «11».

ودفع العين ثمن خطأ مدافعه خالد الهاشمي غالياً، حينما فشل في إبعاد كرة طولية لتصل إلى مهدي قائدي، الذي تخطى بندر الأحبابي، ووضع الكرة على يمين الحارس خالد عيسى، مسجلاً الهدف الأول «24».

وعزز كلباء من تقدمه بإضافة الهدف الثاني عن طريق شهريار موغانلو «54».

وجاءت الفرصة على طبق من ذهب للعين مع الدقيقة 64، لتحسين النتيجة مع طرد لاعب كلباء، ريحان أليفودا بسبب تدخل عنيف مع لاعب العين كاكو، بيد أن الفريق المستضيف «لدغ» الزعيم بالهدف الثالث من صناعة مهدي قائدي لزميله سامان قدوس، الذي سدد كرة قوية من داخل الصندوق، استقرت في الشباك «76».

وبعدها بثلاث دقائق تمكن لابا كودجو من تقليص الفارق بضربة رأس، إثر عرضية من بندر الأحبابي.

ومضى العين في مساعيه لإضافة هدف آخر، فتمكن البديل ماتيوس سانابريا من تسجيل الهدف الثاني «81»، بعد العودة لتقنية «الفار»

وواصل ماتيوس سانابريا تألقه فأحرز هدف التعادل للعين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من تسديدة بعد كرة مرتدة من الدفاع «90+5»، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.