الامارات | «ملك الآسيوية» يخسر أمام مليحة في دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق الشارقة المتوج أخيراً ببطولة الأندية الآسيوية الأبطال، أمام مضيفه مليحة (24-29)، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من ذهاب الدور التمهيدي لدوري «أقوياء اليد»، التي شهدت أيضاً فوز دبا الحصن على ضيفه الوحدة (31-18)، وعودة شباب الأهلي بفوز مستحق على مضيفه الوصل (28-24)، فيما غاب النصر عن الجولة لخضوعه للراحة الإجبارية، في ظل اقتصار الفرق المشاركة على سبعة أندية فقط.

وحدد فارق الأهداف دوراً فاصلاً للفرق الأربعة الأولى التي تشاركت في الرصيد نفسه (أربع نقاط لكل منها)، إذ يحل دبا الحصن بالمركز الأول، يتبعه مليحة، والوصل، والشارقة، كما حسم فارق الأهداف المركز الخامس لمصلحة شباب الأهلي بتشاركه في الرصيد ذاته مع النصر (ثلاث نقاط لكل منهما)، وبقي الوحدة في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وهيمن مليحة على شوطي لقاء الشارقة من حيث الأداء والنتيجة، بعد شوط أول أنهاه مليحة متقدماً بفارق هدفين وبنتيجة (13-11)، قبل أن يتمكن من توسيع الفارق، وحسم الفوز بواقع (29-24).

وبصورة مماثلة، أنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً بفارق هدفين على حساب الوصل (15-13)، ونجح في الابتعاد بالفارق والخروج فائزاً بالمباراة (28-24).

من جهته، لم يعانِ دبا الحصن في حصد انتصاره العريض على الوحدة، بعد هيمنة واضحة للاعبي دبا الحصن على نتيجة الشوط الأول (16-6)، ومواصلة الأداء ذاته في الشوط الثاني والفوز بالمباراة (31-18).