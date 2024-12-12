الامارات | محمد بن راشد: العرب يعيشون فرحة الإنجاز السعودي والمغربي الكبير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق باستضافة المملكة لكأس العالم 2034.

كما هنّأ سموّه، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، باستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

وقال سموّه عبر منصة «إكس»: «فخر وفرحة عربية خليجية إسلامية. ألف ألف مبروك استضافة المملكة كأس العالم 2034. نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق صاحب الهمة العظيمة والإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل.. وأبارك أيضاً لأخي الملك محمد السادس فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.. كأس العالم سيكون في منطقتنا لدورتين متتاليتين.. العرب يعيشون اليوم فرحة الإنجاز السعودي والمغربي الكبير.. ونتوقع أفضل دورات لكأس العالم بإذن الله».

وتقدم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة استضافة المملكة لكأس العالم 2034.

كما تقدم سموّه بالتهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، باستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

وقال سموّه عبر منصة «إكس»: «نبارك للمملكة العربية السعودية فوزها باستضافة كأس العالم 2034، ونهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي على هذا الإنجاز التاريخي للسعودية، وكلّنا ثقة بقدرة المملكة على إبهار العالم في هذا الحدث العالمي».

وأضاف سموّه: «كما نبارك للمملكة المغربية وللملك محمد السادس وللشعب المغربي فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، ونتطلع لنجاحهم في استضافة الحدث الأهم في كرة القدم»، وقال سموّه: «نفخر في الإمارات بإنجازات جميع الدول العربية، ونفرح بفرحة أشقائنا العرب ونتمنى لهم التوفيق».

مكتوم بن محمد:

. نفخر في الإمارات بإنجازات جميع الدول العربية، ونفرح بفرحة أشقائنا ونتمنى لهم التوفيق.