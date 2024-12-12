الامارات | غارسيا مدرباً لمنتخب قطر في «خليجي 26»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقال الاتحاد القطري لكرة القدم، أمس، المدرب الإسباني ماركيس لوبيس، بعد تعرض المنتخب الوطني الأول لثلاث خسارات في ست مباريات ضمن تصفيات مونديال 2026، وعيّن مساعده ومواطنه، لويس غارسيا، خلفاً له لقيادة «العنابي» في كأس الخليج.

ونشر الاتحاد رسالة في حسابه على منصة «إكس»، قدم خلالها الشكر للمدرب «على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب المنتخب»، وأوضح في بيان مقتضب أنه «تم الاتفاق على تكليف الإسباني لويس غارسيا مدرباً جديداً لمنتخبنا الوطني، لقيادة (العنابي) في (خليجي 26) في دولة الكويت». وتقام كأس الخليج بين 21 الجاري والثالث من يناير المقبل.