مواعيد مباريات اليوم فى كأس الرابطة والقنوات الناقلة

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تستكمل اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة، بمواجهتين مثيرتين، حيث يحل طلائع الجيش ضيفاً على فاركو، بينما يستضيف غزل المحلة نظيره زد، في أول ظهور رسمي لشوقي غريب المدير الفني الجديد للفريق المحلاوي.

موعد مباراة فاركو وطلائع الجيش

مع دقات الخامسة مساءً، يحل طلائع الجيش ضيفاً على نظيره فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الماكس بالإسكندرية، ويقع الفريقان في المجموعة الثالثة التي تضم 4 فرق وهم، الأهلي، إنبي، طلائع الجيش، وفاركو.

ويبحث فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب، عن استغلال عامل الأرض، في حصد 3 نقاط ثمينة أمام طلائع الجيش العنيد تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الحميد بسيوني، والذي يستهدف أيضاً الخروج من المباراة بفوز معنوي يحفز اللاعبين في المباريات القادمة، وذلك للوصول إلى أبعد نقطة والتتويج باللقب بعدما اكتفى الطلائع بوصافة البطولة في النسخة الأخيرة.

موعد مباراة غزل المحلة وزد

في الثامنة مساءً تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد غزل المحلة، لمتابعة اللقاء المثير بين غزل المحلة وزد، ويقع الفريقان في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي، المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

وتعتبر مباراة غزل المحلة وزد، هي أول مهمة رسمية لشوقي غريب، المدير الفني الجديد لغزل المحلة، والذي تولى الإدارة الفنية للفريق بداية من الاثنين الماضي، خلفاً لأحمد عيد عبد الملك مدرب الفريق السابق والذي رحل عن النادي بعد الهزيمة أمام الزمالك في الدوري برباعية نظيفة.

ويبحث شوقي غريب عن استغلال عاملي الأرض والجمهور في مواجهة زد، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبناء مجدي عبد العاطي، والذين يستهدفون الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وكان فريق "مودرن فيوتشر سابقاً"، ومودرن سبورت حالياً، توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

القناة الناقلة لمباريات كأس الرابطة

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.