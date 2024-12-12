شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب الميكارى بتقرير مفصل عن منافسه بكأس الانتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

كلف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ياسمين الميكاري وفريق التحليل بالنادي إعداد تقرير وافي عن منافس الفريق الأحمر في مباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية، من أجل دراسته جيدا قبل مباراة السبت القادم.

وكلف كولر الميكاري ومعاونيه بضرورة أن يشمل التقرير كل ما يخص منافسه في كأس العالم للقارات، أبرز نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، وطريقته في الحالة الهجومية وكذلك في الحالة الدفاعية، والثغرات الموجودة في صفوفه، لوضع الخطة المناسبة لتلك المباراة.

واستقبل وفد من السفارة المصرية في قطر بعثة الأهلي بعد وصولها أمس إلى مطار ‏حمد الدولي، لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإداري إنهاء كافة إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.

ويترقب الأهلي نتيجة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين، لمواجهة الفائز منهما على كأس التحدي المؤهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.