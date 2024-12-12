شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه ألمانيا وفرنسا فى ربع نهائي بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب الوطني الأول، لرجال وسيدات الاسكواش، اليوم الخميس، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم للاسكواش المقامة حالياً في هونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الرجال مع نظيره منتخب ألمانيا، فيما يواجه منتخب السيدات، المنتخب الفرنسي، في الدور ربع النهائي.

وكان المنتخب الوطني لرجال الاسكواش تخطى دور الـ 16، عقب الفوز على كندا 2-0، بينما كان الاتحاد الدولي للاسكواش، قرر إعفاء 4 منتخبات من منافسات دور الـ16 بمنافسات السيدات فى بطولة العالم المقامة حالياً بهونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجارى، من بينهم المنتخب الوطنى الأول للسيدات حامل اللقب.

بذلك تأهل المنتخب الوطنى الأول لسيدات الاسكواش، إلى الدور ربع النهائى مباشرة رفقة منتخبات، بلجيكا، إنجلترا وأمريكا.

وتحمل مصر، حاليا، لقبي الرجال والسيدات ببطولة العالم، حيث فازت نور الشربينى ونوران جوهر وهانيا الحمامى ونور الطيب بلقب السيدات فى ديسمبر 2022، بينما فاز على فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان بلقب الرجال فى نيوزيلندا العام الماضى.