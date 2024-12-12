شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي فى كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إشراك وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر في مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية أمام باتشوكا، يوم السبت المقبل بقطر، بعد الاطمئنان على جاهزيته التامة لقيادة هجوم الأهلي في تلك المواجهة الهامة.

وعاد وسام أبو علي للمشاركة مع الأهلي في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الماضية في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقبل وفد من السفارة المصرية في قطر بعثة الأهلي بعد وصولها أمس إلى مطار ‏حمد الدولي، لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإداري إنهاء كافة إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.

ويترقب الأهلي نتيجة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين، لمواجهة الفائز منهما على كأس التحدي المؤهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.