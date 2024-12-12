الامارات | الظنحاني إلى المنتقدين: لاعبو المنتخب بشر ولديهم مشاعر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الشارقة، خالد الظنحاني، إن «الملك» يسير على الطريق الصحيح، ويمر بأفضل مراحله هذا الموسم متصدراً ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مع ختام الجولة التاسعة برصيد 24 نقطة، مشدداً على أن الفريق يمتلك أقوى خط دفاع، وأن الاجتهاد ودعاء الوالدين ونصائح المدرب الروماني أولاريو كوزمين، وراء تألقه في الموسم الحالي مع فريقه والمنتخب. كما رد على منتقدي المنتخب: «لاعبو المنتخب هم بشر، ولديهم مشاعر، لذلك أتمنى منهم أن يضعوا أنفسهم مكاننا».

وأضاف الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: «حققت بطولات عدة مع الشارقة، وتنقصني فقط بطولة الدوري التي أحلم بتحقيقها مع (الملك)، وأسعى في كل موسم لتقديم أفضل ما لدي من مستوى فني، وأحاول دائماً أن أتحدى نفسي دون المقارنة مع أي لاعب آخر، وأحاول أن أتعرف إلى سلبياتي وإيجابياتي، بحيث أعالج الأخطاء وأطور من الإيجابيات».

وأوضح: «نصائح المدرب كوزمين تعتبر نقطة تحول في مسيرتي بجانب نصائح اللاعبين الكبار أصحاب الخبرة الطويلة، سواء مع المنتخبات أو الأندية مثل شاهين عبدالرحمن والحارس عادل الحوسني وماجد حسن، وهذه النصائح أفادتني كثيراً في مشواري».

وظهر الظنحاني (27 عاماً) هذا الموسم بمستوى فني متطور، وفرض نفسه بين العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الوطني ونادي الشارقة، إذ لعب بشكل أساسي في ثماني مباريات خلال الجولات التسع الماضية للدوري، بدقائق لعب بلغت 692 دقيقة، وأسهم أيضاً في تصدر الشارقة لمجموعته في (دوري أبطال آسيا للأندية 2)، والتأهل بجدارة إلى الدور ثمن النهائي.

وعن سر تميز الشارقة هذا الموسم، قال الظنحاني: «توجيهات كوزمين وتكاتف اللاعبين وجهود الإدارة والدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من قبل الجمهور يمثل الحافز الأكبر للاعبين لتقديم كل ما عندهم، ورغم أن الفريق تعرض لخسارة واحدة حتى الجولة التاسعة في الدوري أمام شباب الأهلي في الجولة السادسة، بعدما تسببت تفاصيل بسيطة في هذه الخسارة، إلا أن الفريق يمر بأفضل مراحله بدليل أنه حالياً في صدارة الدوري».

وعن المنتخب وحظوظه في التأهل إلى كأس العالم 2026، قال خالد الظنحاني: «الدولة قدمت الكثير لنا كلاعبين ورياضيين، لذلك أتمنى أن نحقق إنجازاً مع المنتخب بالوصول إلى كأس العالم، وسنقدم كل ما عندنا في الملعب»، وأضاف: «رغم أن المنتخب مرّ بمراحل صعود وهبوط إلا أن النقد البناء يعيد أي لاعب إلى المسار الصحيح، ونحن حالياً على هذا الدرب»، موضحاً: «رغم بعض الانتقادات التي نتعرض لها كلاعبين في المنتخب من قبل بعض الجماهير، إلا أن لاعبي المنتخب هم بشر، ولديهم مشاعر، لذلك أتمنى منهم أن يضعوا أنفسهم مكاننا، وبدورنا لن يبخل أي لاعب في تقديم كل ما عنده في الملعب لإسعاد الجماهير الإماراتية».

وختم: «أحلم بأن أحقق مع الأبيض الإماراتي إنجازاً تاريخياً للدولة والتأهل للمرة الثانية إلى كأس العالم».

خالد الظنحاني:

. دعاء الوالدين ونصائح كوزمين سر تألقي.. و«المونديال» حلمي الكبير.

. أستفيد كثيراً من خبرات شاهين عبدالرحمن وعادل الحوسني وماجد حسن.