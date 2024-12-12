شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال: لم يتحدث أحد معى لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتمد جمال حقيقة توليه القيادة الفنية المؤقتة للزمالك خلفاً للبرتغالى جوزيه جوميز، مؤكداً أنه لم يتحدث معه أحد من مسئولي الزمالك.

وأضاف معتمد جمال في تصريحات لأحد البرامج التليفزيونية، أنه تحت أمر الزمالك في أي وقت لكنه لم يتواصل معه أحد لتولى تدريب الفريق خلفاً لجوميز.

وأوضح جمال أنه يتمنى التوفيق للزمالك فى الفترة المقبلة لكن لا صحة لتوليه القيادة الفنية للفريق الأبيض عقب مباراة المصري البورسعيدى بالكونفدرالية.

وقاد أحمد مجدى مدرب الزمالك مران الفريق اليوم الأربعاء على ملعب النادي وفى غياب البرتغالى جوزيه جوميز، والذى حضر لتوديع اللاعبين فقط قبل محطته الجديدة في الفتح السعودي.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات بالأمس عقب عودة بعثة الزمالك من نيجيريا، عقب خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.