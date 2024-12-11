شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل البنك الأهلى وسيراميكا في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا وذلك ضمن مباريات الجولة الإفتتاحية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.وجاء التشكيل على النحو التالى :
حراسة المرمى: أحمد صبحى.
خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو.
خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد ربيع، أحمد مدبولى، أحمد النادرى.
خط الهجوم: أسامة فيصل، وياو أنور.
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، داو سيريل، هشام صلاح، محمد إبراهيم، سيد نيمار، عبد اللطيف جريندو، مصطفى عبد الرحيم، محمد هلال.بينما جاء تشكيل سيراميكا على النحو التالى :
حراسة المرمى: محمد كوكو.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - احمد بيكهام - چاستيس آرثر- احمد هاني.
خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أيمن موكا.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد بسام - سعد سمير - احمد عابدين - حسين السيد - محمد عادل - احمد بلحاج - محمد صادق - محمود زلاكة - چون ايبوكا.
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