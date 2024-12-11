شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل البنك الأهلى وسيراميكا في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا وذلك ضمن مباريات الجولة الإفتتاحية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد ربيع، أحمد مدبولى، أحمد النادرى.

خط الهجوم: أسامة فيصل، وياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، داو سيريل، هشام صلاح، محمد إبراهيم، سيد نيمار، عبد اللطيف جريندو، مصطفى عبد الرحيم، محمد هلال.

بينما جاء تشكيل سيراميكا على النحو التالى :

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - احمد بيكهام - چاستيس آرثر- احمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد بسام - سعد سمير - احمد عابدين - حسين السيد - محمد عادل - احمد بلحاج - محمد صادق - محمود زلاكة - چون ايبوكا.