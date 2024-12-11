شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة.. الجونة يهزم سموحة 1-0 فى افتتاح البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الجونة فوزا مثيرا على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك على ستاد خالد بشارة.

سجل هدف الجونة واللقاء الوحيد اللاعب سيف الدين شيكا في الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى.. محمد علاء

خط الدفاع.. أحمد مجدي كهربا - أحمد العش – أحمد حسام – أليو جاتا

خط الوسط.. عبدالجواد تعلب – رضا صلاح – محود حسونة – فافور حكيم

خط الهجوم.. علي الزاهدي - أوجو صامويل.

كما أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى.. الهاني سليمان

خط الدفاع.. شريف رضا – محمد مصطفى ميدو – محمد رجب – عبدالرحمن عامر

خط الوسط.. محمد متولي كناريا – دوكو دودو – أحمد خالد

خط الهجوم.. مصطفى البدري – عبدالكبير الوادي – محمد سالم.

أدار المباراة محمود الدسوقي ويساعده محمد فاروق وأحمد عادل عبدالفتاح ومعهم مبروك نبيل حكمًا رابعًا ومصطفى مدحت حكم فيديو وعمرو عايد مساعد حكم فيديو.

وانطلقت اليوم الأربعاء، منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في موسمها الجديد، حيث تشهد مشاركة 18 فريقًا من أندية الدوري المصري الممتاز.

تشهد البطولة هذا العام مشاركة كبار الأندية المصرية، أبرزهم الأهلي والزمالك، اللذين تم توزيعهما على مجموعات مختلفة لضمان إثارة أكبر في المنافسات.

تعد بطولة كأس الرابطة من البطولات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل الجماهير المصرية والعربية، وتعد فرصة للفرق المصرية لعرض إمكانياتها وتطوير أدائها.

وقد تم تقسيم الأندية إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة منها مجموعة من الفرق التي ستتنافس فيما بينها لتحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.