شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلن تشكيل مودرن سبورت لمواجهة بتروجيت بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بتروجت بمسابقة كأس الرابطة التى سوف تنطلق بعد قليل على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن أولى جولات مسابقة البطولة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود شعبان، محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد أميسي

هجوم: فيجيري

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد ،عبد الله حافظ، محمد صبري، ارنولد ايبا، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان، نادر هشام، ابراهيم اجاسا، اينوك سكالا